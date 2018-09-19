بومبيو يهنئ الحلبوسي بمنصبه الجديد

هنأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على منصبه الجديد.

وأكد بومبيو في اتصال هاتفي أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل معه في دوره الجديد الهام.

وتعهد الوزير بومبيو، بحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، باستمرار الوقوف إلى جانب العراقيين الذين يسعون إلى الأمن والاستقرار والازدهار.

وشدد على دعمه سلامة الأراضي العراقية وسيادتها خصوصا في هذا الوقت الصعب، إضافة إلى دعم جهود العراق في تشكيل حكومة وطنية معتدلة بموجب المهل الدستورية التي تتجاوب مع تطلعات الشعب العراقي.