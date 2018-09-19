Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
العراق

بومبيو يهنئ الحلبوسي بمنصبه الجديد

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

هنأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على منصبه الجديد.

وأكد بومبيو في اتصال هاتفي أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل معه في دوره الجديد الهام.

وتعهد الوزير بومبيو، بحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، باستمرار الوقوف إلى جانب العراقيين الذين يسعون إلى الأمن والاستقرار والازدهار.

وشدد على دعمه سلامة الأراضي العراقية وسيادتها خصوصا في هذا الوقت الصعب، إضافة إلى دعم جهود العراق في تشكيل حكومة وطنية معتدلة بموجب المهل الدستورية التي تتجاوب مع تطلعات الشعب العراقي.

Back to top
XS
SM
MD
LG