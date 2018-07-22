بومبيو يوجه خطابا للإيرانيين في الولايات المتحدة

يخاطب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة لحضها على دعم التحركات الاحتجاجية في إيران.

ويلقي يومبيو خطابا في مكتبة الرئيس رونالد ريغن في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا تحت عنوان "دعم الأصوات الإيرانية"، وذلك في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الساحل الغربي (الاثنين 01:00 ت غ).

The Iranian people are expressing their frustration with their government’s corruption and mismanagement. Tomorrow, July 22, 6p PT/9p ET, @SecPompeo will make remarks on “Supporting Iranian Voices.” Watch live at https://t.co/58Uc9lIgDz and https://t.co/4PAwVBoTVX pic.twitter.com/sEnKsQ8b63 — Department of State (@StateDept) July 21, 2018

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية للصحافيين إن خطاب بومبيو "سيسلط الضوء على فساد النظام الإيراني السارق الذي أعطى أولوية لأيديولوجيته على حساب رفاهية الشعب الإيراني، والقمع الوحشي والاضطهاد الطائفي في ايران".

وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو نشر في حزيران/يونيو الماضي سلسلة تغريدات حول إيران، مستهدفا خصوصا الحرس الثوري المتهم بالاستيلاء على ثروات البلاد في حين "تعيش الأسر الإيرانية في ظروف بائسة".