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بومبيو يوجه خطابا للإيرانيين في الولايات المتحدة

وزير الخارجية مايك بومبيو خلال إطلاق التقرير

يخاطب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة لحضها على دعم التحركات الاحتجاجية في إيران.

ويلقي يومبيو خطابا في مكتبة الرئيس رونالد ريغن في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا تحت عنوان "دعم الأصوات الإيرانية"، وذلك في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الساحل الغربي (الاثنين 01:00 ت غ).

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية للصحافيين إن خطاب بومبيو "سيسلط الضوء على فساد النظام الإيراني السارق الذي أعطى أولوية لأيديولوجيته على حساب رفاهية الشعب الإيراني، والقمع الوحشي والاضطهاد الطائفي في ايران".

وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو نشر في حزيران/يونيو الماضي سلسلة تغريدات حول إيران، مستهدفا خصوصا الحرس الثوري المتهم بالاستيلاء على ثروات البلاد في حين "تعيش الأسر الإيرانية في ظروف بائسة".

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