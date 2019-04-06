بوينغ تخفض إنتاج طائرات 737

تخطط شركة بوينغ لخفض معدل إنتاج طائراتها 737 إلى 42 طائرة في الشهر من 52 طائرة، بينما تعمل لإنهاء وقف طيران طائرتها ماكس في أعقاب سقوط طائرتين في حادثين أوديا بحياة أكثر من 340 شخصا.

وقال دينيس مويلنبرغ الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ في بيان الجمعة إن الشركة تعرف الآن أن سلسلة أحداث تسببت في حادثي ليون إير والخطوط الجوية الإثيوبية، وأن تفعيلا خاطئا لبرنامج الكمبيوتر (مكاس) الذي يمنع التوقف المفاجئ للمحرك كان "صلة مشتركة" بين الحادثين.

وأضاف أن الشركة تواصل تحقيق تقدم في تحديث برنامج الكمبيوتر بالطائرة 737 ماكس لمنع "حوادث مثل هذه من أن تحدث مطلقا مرة أخرى".

وقال مويلنبرغ إنه طلب من مجلس المديرين إنشاء لجنة لمراجعة سياسات وعمليات الشركة لتصميم وتطوير الطائرات.

وأضاف أن بوينغ تضع اللمسات الأخيرة على برامج تدريبية ومواد تعليمية تكميلية لزبائن ماكس حول العالم.