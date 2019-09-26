تقرير: إساءة تقدير استعداد الطيارين لمواجهة مشاكل 737 ماكس

أفاد تقرير حكومي أميركي بأن مجموعة بوينغ وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، أساءتا تقدير ردود فعل الطيارين واستجابتهم لصدور تنبيهات وإنذارات متعددة نتيجة حدوث مشاكل أثناء تحليقهم بطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس.

وقال المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل، في تقريره الذي نشر الخميس، إن إدارة الطيران الفيدرالية بحاجة إلى اعتماد رؤية أكثر واقعية لكيفية تعامل الطيارين في ظل سيناريوهات كهذه، وذلك قبل المصادقة على السماح مجددا بتحليق 737 ماكس.

ويأتي التقرير الصادر عن الوكالة الحكومية المستقلة بعد مرور أكثر من ستة أشهر، على حظر طيران ماكس 737 على مستوى العالم في أعقاب كارثتين جويّتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصا.

وقال رئيس المجلس الوطني لسلامة الطيران روبرت ساموالت "رأينا في هاتين الحادثتين أن الطاقم لم يتفاعل بالطريقة التي افترضتها بوينغ وإدارة الطيران المدني".

وأضاف "هذه الافتراضات تم استخدامها في تصميم الطائرة، ووجدنا فجوة بين الافتراضات المستخدمة للمصادقة على طائرة 737 ماكس، وبين التجارب الحقيقية لهذه الطواقم، حيث واجه الطيارون إنذارات وتنبيهات متعددة في نفس الوقت".

وفي كارثتي ليون إير الإندونيسية والخطوط الجوية الإثيوبية، واجه الطيارون صعوبة في التحكم بالطائرة بمجرد تشغيل نظام تعزيز خصائص المناورة "أمكاس"، استنادا إلى إنذارات غير متناسقة، وفقا للتحقيقات الأولية.

ولم تبلغ بوينغ الطيارين بالكامل حول نظام "أمكاس"، إلا بعد تحطم طائرة ليون إير في أكتوبر 2018.

وأشار التقرير إلى أن اختبار بوينغ للنظام تحت إشراف إدارة الطيران الفيدرالية لم يأخذ في الحسبان الفوضى التي نشأت في قمرة القيادة جراء صدور تنبيهات لا تعد ولا تحصى.

وقال إن "التنبيهات والمؤشرات المتعددة في قمرة القيادة، يمكن أن تزيد من ضغط العمل على الطيارين، ويمكن أيضا أن تزيد من صعوبة تحديد العمليات التي ينبغي عليهم القيام بها".

وأوصى التقرير بأن تقوم إدارة الطيران بمراجعة تصميم الطائرة وتدريب الطيارين، وقال متحدث باسمها "ستتم مراجعة هذه التوصيات وجميع التوصيات الأخرى بعناية".

بوينغ أعلنت بدورها أنها ستأخذ توصيات مجلس سلامة النقل في الاعتبار، مشيرة إلى أنها تتوقع الحصول على موافقة لاستئناف رحلات 737 ماكس بحلول الربع الرابع من هذا العام.

ويأتي التقرير بعد يومين من تقييم للمدعي العام الأميركي لإدارة الطيران الفيدرالي خلص فيه إلى أن 16 من 22 مفتش سلامة في الإدارة يفتقرون إلى التدريب المناسب لتقييم تدريب الطيارين على بوينغ 737 ماكس وطائرات أخرى.