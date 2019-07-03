بوينغ: 100 مليون دولار لذوي ضحايا 737 ماكس

أعلنت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات أنها ستقدم 100 مليون دولار مساعدات لذوي ضحايا تحطم طائرتي 737 ماكس قضى على متنهما 346 شخصا.

وقالت الشركة إنها ستتعاون مع حكومات محلية ومنظمات غير ربحية لتغطية نفقات المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي في المناطق التي تضررت جراء تحطم طائرتي "الخطوط الجوية الإثيوبية" و"لايون إير" الإندونيسية.

وتواجه بوينغ، التي وصفت المبلغ المرصود بأنه "استثمار أولي" على مدى سنوات، دعاوى قضائية تقدمت بها عائلات الضحايا.

ونهاية يونيو، تعمقت أزمة بوينغ الناجمة عن الخلل في طائرة 737 ماكس مع تأخر عودتها إلى الأجواء إثر اكتشاف خلل جديد يتوقع أن يكلف الشركة تبعات مالية واجتماعية ثقيلة.