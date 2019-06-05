محرك 'بوينغ 777 أكس' الجديد يواجه صعوبات

قال مسؤول تنفيذي كبير في بوينغ الأربعاء إن جهود الشركة لبناء أكبر طائرة ذات محركين في العالم، الطائرة 777 أكس، مازالت تواجه تحديات في ما يتعلق بالمحرك التوربيني الجديد "جي. إي 9 أكس" من جنرال إلكتريك.

تواجه بوينغ مواطن خلل في اختبارات المحرك جي. إي 9 أكس بعد تأخيرات في تجميعه وفي أجنحة الطائرة المصنعة من ألياف الكربون.

وتقول مصادر في القطاع إن تلك المشاكل، إلى جانب أزمة الطائرة 737 ماكس، بعد حادثي تحطم داميين، يقلصان المجال أمام أكبر صانع طائرات في العالم للالتزام بهدفه الرسمي لإدخال الطائرة الخدمة في 2020.

وتقول شركة طيران الإمارات إنها تتوقع تشغيل أولى طائراتها من نوع 777 أكس في حزيران/يونيو 2020، وهو موعد أصبحت تكتنفه الشكوك على نطاق واسع.

وأبلغ غريغ سميث المدير المالي لبوينغ مؤتمرا صحفيا أن هدف 2020 "مازال هو الافتراض القائم"، معيدا تأكيد فحوى تصريحات الرئيس التنفيذي دينيس ميلنبورغ الأسبوع الماضي.

وقال سميث "العنصر الحاسم الآن هو محرك جنرال إلكتريك.. هناك بعض التحديات التي يعكفون على حلها في ما يتعلق بالاختبارات. لذا علينا إجراء بعض إعادة الاختبار، وهم يعكفون على ذلك".

وتعاني سوق الطائرات عريضة البدن من هشاشة بسبب تخمة المعروض والمخاوف بشأن الاقتصاد والنزاعات التجارية. وكانت رويترز أوردت في مارس آذار أن صفقة محتملة كبيرة لمئة طائرة بوينغ من طرز متنوعة مع الصين أصبحت تحيط بها الشكوك في أعقاب النزاع التجاري وأزمة الطائرة ماكس.

وقال ميلنبورغ إن أول طائرتي اختبار طيران 777 أكس غادرتا مصنع بوينغ في سياتل وتخضعان حاليا لاختبارات النظم المتكاملة على الأرض، في حين دخلت طائرتا الاختبار التاليتان مراحل التجميع النهائية.

لكن مشاكل المحرك ومسائل أخرى قلصت فرص إجراء أول رحلة في أواخر حزيران/ يونيو، رغم توقع رئيس طيران الإمارات مطلع الأسبوع أن تحلق الطائرة للمرة الأولى في 26 يونيو حزيران.

وقال مصدر في قطاع الطيران مطلع على البرنامج إن جدول اختبارات الطيران الأصلي كان لمدة 14 شهرا، لكن من المستبعد تسريعه في ضوء التدقيق المشدد بخصوص تراخيص الطائرات بعد حادثي الطائرة 737 ماكس في مارس/أكتوبر.

يعني ذلك أن الأرجح تسليم الطائرة 777 أكس لشركات الطيران قرب نهاية 2020، وقد يتأجل ذلك الموعد إلى 2021، حسب ما ذكرت مصادر بقطاع الطيران خلال مناسبة للصناعة في سول هذا الأسبوع.

المصدر: رويترز