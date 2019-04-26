بو صعب للحرة: مبادرة قريبا لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية

كشف وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب لقناة "الحرة" عن مبادرة قريبة سيطلقها الرئيس اللبناني ميشال عون لجمع الفرقاء اللبنانيين على طاولة حوار واحدة لمناقشة استراتيجية الدفاع الوطني.

وقال بو صعب إن عنوان استراتيجية الدفاع الوطني هو حصر السلاح في يد الجيش اللبناني فقط، مشيرا إلى أن حزب الله وفرقاء آخرين معنيون بهذا الأمر.

وكان لبنان قد شهد جدلا على وقع تصريحات نسبت لبو صعب أمس نعى فيها الاستراتيجية الدفاعية لبلاده، لكنه نفى هذه التصريحات.

وأشار بو صعب الوزير عن التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى أنه يجب أن يكون السلاح حصرا في يد الجيش اللبناني، لكن "خروقات واعتداءات إسرائيل تؤخر استراتيجية الدفاع الوطني، لأنها تحتاج أن يكون كل الفرقاء في لبنان متوافقين عليها".

وأضاف أن الجميع حريصون على أن تقر استراتيجية و"أن يكون السلاح فقط في يد الجيش اللبناني ويكون الجيش اللبناني الجيش الوحيد الي يحمي لبنان في جميع المناطق والحدود".

وأضاف أنه لا تزال هناك 13 نقطة خلافية بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود سيخفف من أخطار اندلاع حرب.