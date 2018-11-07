بيئة أكثر أمنا للطلاب على إنستغرام

تختبر إنستغرام ميزة جديدة تسعى من خلالها لتوفير بيئة آمنة للطلاب بعيدا عن المضايقات أو التنمر الإلكتروني.

وتتيح الميزة إنشاء قصص خاصة بالمدرسة، ولا يستطيع سوى الطلاب أو أعضاء المدرسة الاطلاع عليها، بحسب تقرير لموقع "سي نت" المتخصص بتكنولوجيا المعلومات.

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وتمكن الميزة أيضا من التأكد من محتوى القصة قبل نشرها من خلال موافقة مسبقة عليها.

وسيتم التحذير عند إرسال أي قصة بأن "قصص المدرسة تتم مراجعتها يدويا للتأكد من سلامة المجتمع".

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وتأتي أهمية القصص الخاصة ببيئة المدرسة، في أنها يمكن أن تجد مساحة ممتعة للأطفال بمشاركتهم أوقاتهم السعيدة بعيدا عن نطاق المتطفلين.

وكانت إنستغرام قد أعلنت مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خاصية لرصد أي نشاطات أو صور أو تعليقات تتضمن تنمرا أو مضايقات عبر شبكتها.