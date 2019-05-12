أكثر مدن العالم ظهورا على إنستغرام

يوثق عشاق السفر ذكرياتهم بمنشورات على شبكات التواصل مذيلة بـ"هاشتاغ" يحمل اسم المدينة التي التقطوا فيها صورا أو مقاطع فيديو.

هذا الأمر مكن شركات من تتبع هذه الهاشتاغات وبناء خارطة لأكثر الوجهات استقطابا للفاعلين على تطبيق إنستغرام.

وجاءت لندن في أعلى قائمة وجهات المدن الأكثر جذبا لعشاق إنستغرام منذ بداية 2019 متفوقة بذلك على باريس ونيويورك، وفقا لبيانات موقع (Hoppa).

وأظهرت البيانات أن أكثر من 118 مليون منشور حملت هاشتاغات باسم لندن منذ بداية العام والتي كان 17 في المئة منها صور سيلفي و22 في المئة صورا لأطعمة مختلفة.

تلتها باريس بـ 101.4 مليون هاشتاغ، ونيويورك 83 مليون هاشتاغ.

كما تضمنت القائمة أكثر 50 وجهة لمستخدمي إنستغرام مدن عربية وشرق أوسطية تضم: دبي بـ 80 مليون هاشتاغ، وإسطنبول بـ 75 مليون هاشتاغ، وأبو ظبي بنحو 25 مليون هاشتاغ والدوحة بـ 20 مليون هاشتاغ.

وضمت القائمة أيضا: جاكرتا 56 مليون هاشتاغ، لوس أنجليس، وبرشلونة 47 مليون هاشتاغ، وموسكو 46 مليون هاشتاغ وطوكيو نحو 40 مليون هاشتاغ.

وتصدرت دبي المدن التي تحمل هاشتاغ الأزواج (#couples)، فيما كانت ألمانيا الأعلى في هاشتاق سيلفي (#selfies).

وكانت طوكيو الأعلى في هاشتاغ الطعام (#food).