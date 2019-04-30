بيانات نصف الأسر الأميركية كانت متاحة للجميع

حجبت شركة مايكروسوفت بيانات أكثر من 80 مليون أسرة أميركية على قاعدة بيانات في أحد خوادمها السحابية وكانت متاحة للجميع.

اتخذت الشركة هذه الخطوة بعد أن اكتشف باحثون وجود قاعدة بيانات تحوي بيانات شخصية لما يقرب من نصف عدد الأسر الأميركية مثل الأسماء والأعمار ومستوى الدخل والحالة الاجتماعية.

وتبين أن هذه المعلومات الشخصية متاحة لأي شخص من دون الحاجة إلى إدخال بيانات معينة، وقد ظلت متاحة حتى يوم الإثنين.

وسائل إعلام أميركية قالت إن مايكروسوفت أبلغت الشخص أو الجهة صاحبة قاعدة البيانات وأنها لم تعد متاحة للجميع.

وذكر موقع cnet أن البيانات لم تتضمن معلومات أخرى حساسة مثل رقم التأمين الاجتماعي وأرقام بطاقات ائتمانية.

الموقع علق على القضية قائلا إنها كشفت عن مشكلة تتعلق بالتخزين السحابي، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات ليس لديها الخبرة الكافية لتأمين المعلومات على السحاب رغم أن هذه الطريقة أحدثت ثورة في عالم تخزين البيانات.

وكان باحثون قد كشفوا مؤخرا أن بيانات لمستخدمي فيسبوك وضعت على قاعدة بيانات غير محمية. وفي نيسان/أبريل الماضي، اكتشف باحث وجودة قاعدة بيانات أخرى لمرضى في مراكز علاج من الإدمان.