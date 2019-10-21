بيان: الرئيس الإسرائيلي سيكلف غانتس تشكيل الحكومة

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الاثنين أنه سيكلف رئيس حزب أزرق أبيض الوسطي بيني غانتس تشكيل الحكومة الجديدة بعد عدول بنيامين نتانياهو عن هذا الأمر.



وأورد بيان لمكتب ريفلين أن كل أعضاء الكنيست سيتم إبلاغهم أن "الرئيس يعتزم تكليف رئيس أزرق أبيض النائب بيني غانتس تشكيل الحكومة في أسرع وقت"، موضحا أن ذلك سيتم الخميس.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كلف في الـ25 من سبتمبر، بنيامين نتانياهو تشكيل حكومة جديدة، داعيا الكنيست إلى توفير الظروف لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها.

وأعلن ريفلين أن "قدرة نتانياهو على تشكيل حكومة أكبر".

وبحسب النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التي أعلنت الأربعاء،

وكان حزب الليكود برئاسة نتانياهو قد فاز بـ 32 مقعدا في الكنيست، مقابل 33 مقعدا لتحالف "أزرق أبيض" برئاسة غانتس، من أصل 120 مقعدا.