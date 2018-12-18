Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

دي ميستورا يريد المزيد لأجل الدستورية السورية

ستيفان دي ميستورا

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء عقب محادثات مع روسيا وإيران وتركيا إنه لا يزال "ينبغي عمل المزيد" في إطار الجهود لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة.

وأضاف دي ميستورا في مؤتمر صحافي أنه سيرفع تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء وإلى مجلس الأمن الخميس.

وكان وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا قد أعلنوا الثلاثاء أنهم يتوقعون اجتماع اللجنة الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام القادم، وإطلاق عملية سلام سياسية قابلة للتطبيق.

وفي بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماع الوزراء الثلاثة مع دي ميستورا، قال الوزراء إن عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه "إدراك للحلول الوسط والحوار البناء".

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG