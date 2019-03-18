بيان: حماس تعتدي على عضو بارز في فتح

قال مأمون سويدان مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون الشباب في بيان مجهولين اعتدوا مساء الاثنين بالضرب على عاطف أبو سيف الناطق باسم حركة فتح قرب منزله في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، وحمل البيان حركة حماس المسؤولية عن ذلك.

وأضاف سويدان في البيان الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إن عاطف أبو سيف "تعرض مساء اليوم لمحاولة قتل على أيدي ميليشيا حماس، وأدت إلى إصابته بعدة كسور في رأسه وبقية أنحاء جسده"، مبينا أن حالته "خطيرة".

وأضاف سويدان وهو عضو المجلس الثوري في فتح أن "المجموعة التي اعتدت على أبو سيف تضم حوالي 10 أشخاص، وبعد أن أنهوا الاعتداء عاد أحد أفرادها وضرب أبو سيف بماسورة حديدية على رأسه".

وفي المقابل، قال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الاعتداء على عاطف أبو سيف الناطق باسم حركة فتح فعل مدان، ونحن نتابع الأمر والشرطة تحقق في الاعتداء".

ودانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان الحادث "الاجرامي الآثم" وطالبت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة "بسرعة الكشف عن الفاعلين واحالتهم للمحاكمة حفاظا على السلم الأهلي".

واعتقلت أجهزة الأمن التي تديرها حماس في القطاع عشرات من حركة فتح، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات الحراك الشعبي "بدنا نعيش" الذي أطلقه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخميس الماضي، كما احتجزت لفترات متفاوتة عددا من الصحافيين وناشطين في مؤسسات حقوقية.