بيان حول قطر يطيح بوكيل الخارجية السودانية

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي الخميس إن إقالة وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله جاءت بسبب إعداد بيان صحافي حول زيارة وفد قطري إلى السودان دون علم المجلس.

وقال الكباشي ردا على أسئلة للصحافيين حول سبب إقالة وكيل وزارة الخارجية إن بيان الوزارة استند إلى تقارير صحافية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأوضح أن وزارة الخارجية لم تأخذ في هذا الموضوع رأي المجلس العسكري الذي لم يعبر البيان عن موقفه الرسمي، حسب الكباشي.

وكان رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان أصدر في وقت سابق الخميس قرارا بإقالة عبد الله.

وكانت وزارة الخارجية نفت الخميس تقارير إعلامية حول رفض السودان استقبال وفد قطري. وقال المتحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الرسمية إن "الترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم".​