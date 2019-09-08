بيان سعودي إماراتي حول ملف الحكومة اليمنية والانفصاليين في عدن

دعت السعودية والإمارات حكومة اليمن المعترف بها دوليا والانفصاليين الأحد إلى وقف كل الأعمال العسكرية في جنوب البلاد.

وقال البلدان في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية إنهما "تؤكدان على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة".

وأكد البيان أن السعودية والإمارات تتابعان "الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة".

ورحبت الدولتان باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار. وأكدتا على دعم جهود الحكومة الشرعية في مواجهة الحوثيين واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين.

وكان القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد الصالح قد قال الجمعة إن المفاوضات مع وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا "انهارت"، فيما تم إعلان "النفير العام" تمهيدا لاستئناف القتال.

وأضاف الصالح في حديث لـ"موقع الحرة" أن "وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يستعد لمغادرة جدة، بالتزامن مع محاولات سعودية لإنعاش المفاوضات من جديد".

واستضافت مدينة جدة السعودية محادثات غير مباشرة لحل الأزمة بين المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تدعمها الرياض.