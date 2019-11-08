بيان: سقوط 17 صاروخا قرب قاعدة أميركية في العراق

ذكر بيان عسكرى عراقى إن 17 صاروخا سقطوا بالقرب من قاعدة عسكرية أميركية شمالي العراق الجمعة.

البيان أكد أن الصواريخ الذي سقطت بالقرب من قاعدة القيارة في نينوى لم تسبب أي إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

ولم يذكر البيان والمصدر الجهة المسؤولة عن الهجوم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وقتل جندي عراقي وأصيب آخر جراء سقوط قذيفتي هاون على المنطقة الخضراء الشهر الماضي على مقربة من السفارة الأميركية.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق المتعلق بالحد من البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015، تلاه إعادة فرض عقوبات مشددة على طهران.

ويهدد مسؤولون إيرانيون وميليشيات عراقية مدعومة من طهران باستهداف القوات الأميركية في العراق في حال نشوب نزاع بين واشنطن وطهران.