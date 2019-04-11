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بث مباشر.. قوى إعلان الحرية والتغيير ترفض البيان العسكري
11 أبريل، 2019
متظاهرون على متن عربة عسكرية يلوحون بعلامات النصر وأعلام السودان
بث مباشر.. قوى إعلان الحرية والتغيير ترفض البيان العسكري
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