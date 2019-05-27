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غارة إسرائيلية على القنيطرة السورية

صورة تظهر الجدار الذي يفصل بين الجانب الإسرئيلي من الجولان وسوريا

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أكد الجيش الإسرائيلي في بيان الاثنين شن أغار على منصة أطلقت منها نيران من داخل الأراضي السورية "باتجاه طائرة عسكرية كانت في تحليق اعتيادي شمال البلاد".

وأضاف الجيش أن "قذيفة المضادات السورية سقطت داخل الأراضي السورية حيث استكملت الطائرة مهمتها حسب التخطيط".

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن صاروخا إسرائيليا استهدف محافظة القنيطرة في جنوب البلاد مساء الاثنين، ما أسفر عن سقوط جرحى.

واشارت الوكالة إلى إطلاق صاروخ على تل الشعار بالقنيطرة وأنباء عن جرحى وإصابة آلية عسكرية.

وتقع محافظة القنيطرة قرب حدود مرتفعات الجولان.

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