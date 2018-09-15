في اليوم العالمي للديمقراطية.. واشنطن: سنواصل حمايتها

جددت الولايات المتحدة إيمانها الذي "لا يتزعزع" بالديمقراطية كشكل للحكومة الأكثر قدرة على تعزيز السلام والازدهار والأمن، وحماية حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للديموقراطية السبت "إن ما نص عليه دستورنا هو مبادئ أساسية لنجاح أي ديمقراطية، بما في ذلك حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، واحترام سيادة القانون، والالتزام بالانتقال السلمي للسلطة السياسية من خلال انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف البيان أن المثل الديمقراطية هي في صميم سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأن الديمقراطيات الراسخة هي أقرب حلفائها وأقوى شركائها في مواجهة التحديات العالمية.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة "لا تقف مكتوفة الأيدي عندما تحد الحكومات من حقوق مواطنيها وتعمل على تقويض الإيمان العام في العمليات والمؤسسات الديمقراطية".

وقال البيان إن التاريخ يبرهن على أن أولئك الذين يعرضون حقوق شعبهم للخطر، يعرضون أيضا حياة الآخرين للخطر و "لهذا السبب تقف الولايات المتحدة مع الناس الذين يدعون حكوماتهم إلى احترام حقوقهم وحرياتهم الفردية، وتعزيز حكم القانون، ومنع الفساد ومكافحته، وتكريم إرادة الشعب التي تعبر عنها صناديق الاقتراع".

وأكدت الولايات المتحدة في ختام البيان وقوفها دائما إلى جانب "الحكومات المتشابهة معنا في التفكير، والمجتمع المدني، والناس العاديين، في التزامنا المشترك بتعزيز وحماية القيم الديمقراطية حول العالم".