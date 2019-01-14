الإغلاق الحكومي.. بيتزا كندية لموظفين أميركيين

أرسل موظفون كنديون يعملون في المراقبة الجوية مئات من شرائح البيتزا إلى نظرائهم الأميركيين الذين يعملون من دون تقاضي رواتبهم بسبب الإغلاق الحكومي.

ودخل الإغلاق الحكومي يومه الـ 24، ليصبح بذلك الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، مؤثرا على حياة 800 ألف موظف يعملون بالحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى إغلاق العديد من المكاتب الحكومية.

وكان المراقبون الجويون من بين 450 ألف موظف أصبحوا غير قادرين على تعليق عملهم أو تولي وظيفة أخرى، لذلك يعملون بدون أجر.

لكن مع ظهر الأحد، استلم 24 مركز مراقبة جوية بالولايات المتحدة، نحو 300 وجبة بيتزا مهداة من الرابطة الكندية لمراقبة الحركة الجوية، بحسب رئيسها بيتر دافي.

وأوضح دافي، أن هذه الحركة تمثل تعاطف المراقبين الجويين الكنديين مع زملائهم الأميركيين، وأنهم يفكرون فيهم طوال الوقت.