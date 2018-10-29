بيتسبيرغ.. المتهم بالاعتداء على كنيس يهودي أمام القضاء

مثل المتهم بالاعتداء على كنيس يهودي في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا أمام محكمة فيدرالية الاثنين جالسا على كرسي متحرك، ليحاكم في أسوأ هجوم ضد اليهود في تاريخ الولايات المتحدة.

وأمرت المحكمة المنعقدة في بيتسبيرغ باستمرار حبس المتهم روبرت باورز (46 عاما) على أن يمثل مجددا الخميس في جلسة استماع تحضيرية.

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وسوف يعرض المدعون في الجلسة المقبلة للجريمة المتهم بها باورز الذي أطلق النار على المصلين في الكنيس السبت الماضي وقتل 11 منهم وأصاب ستة آخرين.

ومن المتوقع أن يطالب المدعون بإعدام باورز الذي عبر من قبل عن كراهيته لليهود ورغبته في قتلهم.

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ووجهت السلطات إلى باورز 29 تهمة فيدرالية بينها 11 تهمة تتعلق بعرقلة ممارسة معتقدات دينية أدت إلى الموت و11 تهمة تتعلق باستخدام سلاح ناري لارتكاب جريمة قتل.