بيتكوين تواصل هبوطها

تراجعت العملة الرقمية "بيتكوين" بنسبة 10 في المئة الثلاثاء لتصل إلى أدنى مستوياتها هذا العام.

وقالت رويترز إن العملة سجلت سعر 4300 دولار، وهو ما يمثل أقل سعر للعملة الأكثر شهرة في العالم منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2017.

وواجهت العملة الأسبوع الماضي موجة هبوط مفاجئة بعد فترة من الاستقرار النسبي، وقد كانت الأسعار تدور حول مستوى 6500 دولار لعدة أشهر.

وتراجعت الثلاثاء أيضا عملتا إيثيريوم وريبل بنسبة 14 و 16 في المئة على التوالي قبل تعويضهما خسائرهما في ساعات التداول في الولايات المتحدة.

وتزامنت خسائر بيتكوين الثلاثاء مع تراجع كبير في الأسواق المالية، وقد انخفضت أسعار الأسهم الأوروبية مع ضعف نتائج قطاع بيع التجزئة وضعف سهم شركة آبل.