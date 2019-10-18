بيروت.. وفاة عاملين سوريين في حريق قرب الاحتجاجات

قالت وسائل إعلام لبنانية إن سوريين اثنين لقيا حتفهما في حريق اندلع بمبنى قريب من الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها العاصمة بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الجمعة بأن "اثنين من العمال الأجانب في لبنان" توفيا "اختناقا" جراء الحريق، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ سحبت الجثتين وسيطرت على النيران.

وقالت مواقع إلكترونية محلية إن الشخصين يحملان الجنسية السورية.

وأشارت إلى أن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع أضرموا النيران بعدد من الأبنية والمحلات ما أدى إلى وفاة العاملين بعدما فاجأتهما النيران بينما كانا نائمين في أحد تلك المحلات.

وأكد شاهد عيان لتلفزيون "أل بي سي" أن شخصا ثالثا كان بالداخل لكنه تمكن من الهرب من الحريق.