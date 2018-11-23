بيطار جزائري يخشى على حرفة الأجداد

على حائط المشغل، أدوات قديمة قدم حظيرة تربية الخيول التي تعود إلى العام 1877 في ظل الاستعمار الفرنسي، وبعض هذه الأدوات لم يتغير كثيرا أو بتاتا منذ العصور الوسطى وظهور هذه الحرفة قبل أكثر من ألف سنة.

يخرج العربي، وهو بطل فروسية سابق، الحديد الأحمر من النار ممسكا إياه بكماشة ليطرقه على السندان، في مشغله الواقع في حظيرة شاوشاوى لتربية الأحصنة في تيارت غرب الجزائر.

والعربي الذي يبلغ من العمر (39 عاما) يصنع بنفسه الحدوات من كل الأحجام محافظا بذلك على حرفة قديمة جدا.

يجوب البيطار الجزائري مداح العربي بلاده لتجهيز الأحصنة بحدوات يصنعها بيديه، في حرفة "وقع في حبها" وهو لا يزال مراهقا.

واكتشف العربي حبه لهذه الحرفة وهو في السادسة عشرة من العمر عندما كان فارسا يتردد على ورشة البيطار لتجهيز حصانه بحدوات.

ويروي قائلا "عندما شاهدت شيخا يعد حدوة حصان فوق فرن الفحم وألسنة اللهب تتصاعد منه وقعت في حب هذه المهنة وعرفت حينها أن هذا ما أريد أن أفعله في حياتي".

ومنذ ذلك الحين، ترك دراسته في الثانوية ليلتحق بورشة الحداد ويتعلم المهنة على يد بيطار حظيرة شاوشاوى حتى خلفه بعد أربع سنوات إثر تقاعده.

وخلال السنوات العشر التالية واصل مداح العربي عمله كبيطار إلى جانب الفروسية كمحترف قفز الحواجز.

ويضيف "بالنسبة لي، أحلى سمفونية هو صوت المطرقة على الحديد الساخن. هذا يغمرني بالسعادة".

لكن في السنوات الأخيرة أصبح ملاكو الخيول يلجأون أكثر فأكثر إلى الحدوات الخفيفة المنتجة في المصانع.

مع ذلك، لا يفكر مداح العربي أبدا في التوقف عن حدادة حدواته بنفسه، مخلدا فن البياطرة التقليدي، مع أن العملية قد تتطلب أربع ساعات.

ويؤكد العربي "العمل صعب ولا يمكن القيام به إلا إذا كنا نحبه"، فالإمساك بحافر الحصان يتطلب قوة بدنية كما أن العمل يقتضي الركوع مع ظهر مقوس لساعات طويلة.