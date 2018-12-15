بيع تمثال أوسكار أفضل فيلم لعام 1947

بيع تمثال جائزة أوسكار بحوالي 500 ألف دولار في حين بيع تمثال آخر بأكثر من 200 ألف دولار في مزاد نادرة لجوائز الأوسكار في مدينة لوس أنجيليس الأميركية.

تمثال جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم والذي فاز بها فيلم "اتفاق جنتلمان" عام 1947 بيع بمبلغ 492 ألف دولار.

الفيلم كان من بطولة غريغوري بيك وتحدث عن مكافحة معاداة السامية.

وبيع تمثال أفضل فيلم الذي حصل عليه فيلم "تمرد على السفينة باونتي" عام 1935 مقابل 240 ألف دولار.

وقد تفوق على كليهما أرشيف من الأوراق حول أصل وتطور فيلم "الساحر أوز" الذي بيع بنحو 1.2 مليون دولار.

وأعلنت دار "بروفايلز إن هيستوري" للمزادات عن نتائجها بعد أربعة أيام من تقديم العطاءات على تذكارات من هوليود جلبت أكثر من 8 ملايين دولار.

ومن بين البنود الأخرى التي بيعت خوذة مقاتل تاي من سلسلة "حرب النجوم" الأصلية مقابل 240 ألف دولار، وكذلك مسدس فيزر من مسلسل "ستار تريك" التلفزيوني الأصلي بيع مقابل 192 ألف دولار.

ومن النادر بيع تماثيل جوائز الأوسكار لأن الفائزين اعتبارا من عام 1951 أصبح عليهم أن يوافقوا هم أو ورثتهم على إعادتها إلى أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية مقابل دولار واحد قبل بيعها في مكان آخر.

وقالت الأكاديمية إنها تعتقد أنه ينبغي الفوز بجوائز الأوسكار لا شراؤها.