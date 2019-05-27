بيع حاسوب 'آبل' بنصف مليون دولار

عندما فتح ستيف جوبز وستيف وزنياك خط إنتاجهما الأول عام 1976 صمما حوالي 200 جهاز كمبيوتر، لم يتبق منها الآن سوى 80 جهازا فقط، منها 15 جهازا يعتقد أنها وضعت داخل متاحف.

أجهزة Apple-1 كانت باكورة إنتاج الصديقين. بيع واحد من هذه الأجهزة مؤخرا في دار مزادات "كريستيز" بلندن بمبلغ 471 ألف دولار.

"كريستيز" كانت قد توقعت بيع هذه الجهاز النادر من آبل بالإضافة إلى أجهزة ومتعلقات أخرى بسعر يتراوح بين 378 و630 ألف دولار.

الجهاز مرفق بلوحة مفاتيح ولوحة أم وقد وضع في حقيبة جلدية طولها حوالي 45 سنتيمترا.

وتوضح الصور المنشورة في دار المزادات اللوحة الأم وقد كتب عليها عليها "Apple Computer 1". الجهاز أيضا مزود بمعالج موس تكنولوجيز 6502.

بيع في المزاد أيضا عدد من المجلات التي كتبت بها مقالات حول Apple I، وصور نادرة لبعض أوراق تأسيس الشركة، وطابعة صور فوتوغرافية SWTPC PR-40 ومسجل باناسونيك RQ-309DS وشاشة سانيو VM4209.

هذا الجهاز الذي كان سعره الأصلي 666 دولارا اشتراه شخص يدعى ريك كونتي بمبلغ 900 دولار، ثم تبرع به لمنظمة خيرية عام 2009 قبل أن يتم بيعه مرة أخرى لأشخاص آخرين.

Apple-1 كان وراء تأسيس شركة آبل، فبعد أن عرض الصديقان تصميمهما أمام أصدقاء لهما في ناد صغير بولاية كاليفورنيا، تلقيا عرضا لتصميم أجهزة مماثلة، ومن هنا انطلقت رحلتهما مع أجهزة آبل. ويعتقد أنهما صمما 200 جهاز من هذا النوع.

الجهاز وصفه ستيف جوبز بأنه "نظام كمبيوتر قوي يمكن استخدامه لأي شيء، من تطوير البرامج إلى لعب ألعاب الفيديو أو القيام بالمهام الأساسية".

الجهاز الأول من آبل كان يباع من دون لوحة مفاتيح أو شاشة وكان فقط مزودا بلوحة أم، وكان على المشتري توصيله بالتلفزيون ولوحة مفاتيح.