بيع ناد إيطالي عريق بـ 10 يورو

وكان زامباريني (77 عاما) قد اشترى النادي، ومقره في صقلية، عام 2002 مقابل 15 مليون يورو.

أعلن مالك نادي باليرمو الذي يلعب في الدرجة الثانية الإيطالية ماوريتسيو زامباريني السبت بيعه إلى "شركة مقرها لندن"، مقابل مبلغ رمزي قدره 10 يورو فقط أي أقل من 12 دولارا.

وقال إنه باع النادي "بسعر رمزي" من دون كشف هوية المالك الجديد، مضيفا "سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل مع ممثلين عن المالك الجديد، ويضم أيضا ممثلين عن الفريق ومدينة باليرمو".

ويتصدر النادي ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 26 نقطة بعد تعادله سلبا مع بينيفينتو الجمعة في المرحلة الثالثة عشرة.

وقال زامباريني إنه يشعر "بحزن عميق" لمغادرته باليرمو، معللا الخطوة بـ "التفكير بمستقبل النادي" نظرا لأن المالك الجديد سيقوم بتسوية ديون النادي التي يصل مجموعها إلى 25.8 مليون دولار.

وخلال حقبة زامباريني عاد الفريق إلى مصاف نوادي الدرجة الأولى في 2004 بعد غياب 31 عاما.