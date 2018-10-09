بيكسل 3.. غوغل تكشف النقاب عن أجهزة جديدة

كشفت شركة "غوغل" الثلاثاء النقاب عن هاتفي بيكسل 3 وبيكسل3XL ، وذلك في مؤتمر صحافي بمدينة نيويورك.

ويأتي الهاتفان الجديدان بحجم شاشات أكبر من هواتف بيكسل السابقة، إذ يمتلك بيكسل3XL شاشة بحجم 6.3 بوصات، بينما يبلغ حجم شاشة بيكسل 3، 5.5 بوصات.

وسيبدأ استقبال طلبات شراء الهاتفين الجديدين بدءا من الثلاثاء.

ويأتي الهاتفان بكاميرتين أماميتين، إحداهما تستطيع التقاط مجال أكبر من الأخرى.

وللمرة الأولى، سوف تدعم هواتف بيكسل الجديدة الشحن اللاسلكي، وقد طرحت غوغل جهاز غوغل ستاند من أجل هذه التقنية.

الهواتف الجديدة تعمل بنظام تشغيل أندرويد باي الجديد، وتبدأ أسعارها من 799 دولارا أميركيا.

بيسكل سلايت

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وأعلنت غوغل أيضا عن جهاز "بيكسل سلايت" اللوحي الجديد لمنافسة أجهزة آيباد وسيرفس برو.

بيكسل سلايت الجديد يعمل بنظام تشغيل Chrome OS ومرفق بلوحة مفاتيح قابلة للفصل.

وستبدأ أسعار الجهاز الجديد من 599 دولارا أميركيا بينما ستباع لوحة المفاتيح بشكل منفصل بسعر 199 دولارا.

غوغل هوم هب

وكشفت غوغل النقاب عن جهاز المساعد المنزلي الجديد يدعى غوغل هوم هب، الذي يعمل بواسطة مساعد غوغل Google Assistant.

وسيكون باستطاعة مستخدمي الجهاز الجديد أن يروا الإجابات من مساعد غوغل، وليس سماعها فقط، حيث أن الجهاز يمتلك شاشة عرض.

وسيكون الجهاز متوفرا في السوق الأميركية بسعر 149 دولارا.