Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
الشرق الأوسط

بيلوسي وشومر ينتقدان اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر

عرض التعليقات

وصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر، الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا لوقف هجوم أنقرة في شمال شرق سوريا، بأنه "عار".

وقالت بيلوسي وشومر في بيان إن الاتفاق "يقوض بشكل خطير مصداقية السياسة الخارجية الأميركية ويبعث برسالة خطيرة لحلفائنا وأعدائنا على حد سواء بأنه لا يمكن الوثوق في كلامنا. الرئيس (التركي) أردوغان لم يتخل عن شيء والرئيس ترامب قدم له كل شيء".

وقال زعيم الديمقراطيين في الكونغرس إن مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على حزمة عقوبات مدعومة من الحزبين ضد تركيا.

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، أعلن من أنقرة الخميس، أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا بشكل تام خلال خمسة أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد 20 ميلا عن الحدود التركية ضمن هذه المهلة.

/**/ /**/ /**/ ترامب يتحدث في تكساس
على صلة

ترامب مرحّبا بإعلان وقف إطلاق النار: يوم عظيم للحضارة

وقال بنس في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتفاق تم على "وقف نبع السلام (العملية التركية) بشكل كامل بعد انتهاء الانسحاب الآمن".

وأكد على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيرفع العقوبات عن تركيا فور وقف إطلاق النار.

/**/ /**/ /**/ أفراد من قوات سوريا الديمقراطية
على صلة

قوات سوريا الديمقراطية: ملتزمون بوقف إطلاق النار

وأشار بنس إلى موافقة تركيا على حماية الأقليات في شمال سوريا، والاتفاق على إيجاد حل للمنطقة الآمنة.

وأكد نائب الرئيس الأميركي الاتفاق مع أنقرة على حماية السجون في شمال سوريا وعلى مواجهة داعش.

تعليقات فيسبوك

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG