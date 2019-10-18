بيلوسي وشومر ينتقدان اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

وصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر، الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا لوقف هجوم أنقرة في شمال شرق سوريا، بأنه "عار".

وقالت بيلوسي وشومر في بيان إن الاتفاق "يقوض بشكل خطير مصداقية السياسة الخارجية الأميركية ويبعث برسالة خطيرة لحلفائنا وأعدائنا على حد سواء بأنه لا يمكن الوثوق في كلامنا. الرئيس (التركي) أردوغان لم يتخل عن شيء والرئيس ترامب قدم له كل شيء".

وقال زعيم الديمقراطيين في الكونغرس إن مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على حزمة عقوبات مدعومة من الحزبين ضد تركيا.

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، أعلن من أنقرة الخميس، أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا بشكل تام خلال خمسة أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد 20 ميلا عن الحدود التركية ضمن هذه المهلة.

وقال بنس في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتفاق تم على "وقف نبع السلام (العملية التركية) بشكل كامل بعد انتهاء الانسحاب الآمن".

وأكد على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيرفع العقوبات عن تركيا فور وقف إطلاق النار.

وأشار بنس إلى موافقة تركيا على حماية الأقليات في شمال سوريا، والاتفاق على إيجاد حل للمنطقة الآمنة.

وأكد نائب الرئيس الأميركي الاتفاق مع أنقرة على حماية السجون في شمال سوريا وعلى مواجهة داعش.