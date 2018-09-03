بينها استضافة مثليين.. مصر توقف بث فضائية خاصة بعد 'مخالفات'

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر الاثنين وقف بث القناة التلفزيونية الفضائية الخاصة "LTC" بسبب ارتكابها "مخالفات مهنية" من بينها "ظهور مثليين في برامجها".

وقال المجلس في بيان نشره على موقعه الرسمي إنه "نظرا لتكرار مخالفات القناة وإصدار أكثر من 10 قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية إلا أن القناة لم تمتثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي أو المعايير المهنية".

وقرر المجلس وفق البيان "متابعة برامج القناة بعد عودتها للبث مع التأكيد على أن هناك عقوبات أشد ستصدر حال استمرار المخالفة".

وأشار بيان المجلس إلى أن القناة لم تمتثل بقرار المجلس عدم الترويج لشعارات المثليين.

وتعرض LTC وهي قناة خاصة انطلقت عام 2014، برامج رياضية وسياسية ومنوعات لكنها ليست بين القنوات التي تحظى بقاعدة مشاهدين كبيرة.

وجاء قرار إيقاف القناة بعد يومين على نشر الجريدة الرسمية "قانون تنظيم الصحافة والإعلام" الذي يثير جدلا في مصر، إذ يسمح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بـ"متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر".

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة لعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.