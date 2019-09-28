فتحت شركة سامسونغ باب التسجيل المسبق لهاتفها الذكي القابل للطي "سامسونع فولد" في الهند وأستراليا والإمارات، عشية طرحه في الولايات المتحدة، وبعد أسابيع من إطلاقه في كوريا الجنوبية وبعض الدول الغربية.

وحسب سامسونغ، فمن المقرر أن يطرح الهاتف الجديد في الهند رسميا في الأول من أكتوبر بينما لم يحدد الموعد بعد في أستراليا والامارات.

ويمكن للراغبين في الحصول على الهاتف في هذه الدول تسجيل أسمائهم في الموقع الرسمي للشركة.

ولا يزال سعر "غالاكسي فولد" في هذه الدول مجهولا لكن بعض التقارير توقعت أن يكون في حدود 2130 دولارا.

وأطلقت سامسونغ هاتفها الذكي الجديد في وقت سابق من هذا الشهر بعد تأجيلات عدة، لأسباب فنية.

وأصبح "غالاكسي فولد"متاحا للمستهلكين في كوريا الجنوبية في السادس من سبتمبر، وتم إطلاقه لاحقا في بعض الدول الأوربية، بينما طرح في السوق الأميركية في 27 سبتمبر، ولكن بكميات محدودة.