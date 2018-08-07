بينها دولتان عربيتان.. أخطر 10 دول لسياحة النساء

​حلت ثلاث دول شرق أوسطية، هي بالترتيب: مصر والمغرب وتركيا، في قائمة نشرها مؤخرا موقع "سكاي سكانر" لأخطر 10 دول بالنسبة للمسافرات.

الموقع الذي استند في معلوماته على استطلاع لآراء نساء قمن بزيارة هذه الدول، يؤكد أنه لا ينصح أحدا بعدم زيارة أي من الدول المذكورة، ولكنه فقط يدعو للحذر.

وإليكم القائمة:



1-مصر

جاءت على رأس القائمة. يقول التقرير إن الرجال في مصر قد يصدرون سلوكا "عدوانيا" خاصة في الأسواق المكتظة. تقول إحدى الزائرات إن مرشدتها لا تزور الأسواق لأن التجار يتحرشون بها "بلا رحمة" إذا لم تتوقف لشراء بضاعتهم، وينصح الموقع الزائرات بارتداء ملابس محافظة تغطي الأكتاف والركب، أو ملابس فضفاضة تغطي المعصمين والكاحلين.



2- المغرب



تتعرض النساء في المغرب للتحرش في الأماكن المكتظة، وقد نصح التقرير الزائرات بارتداء ملابس محافظة تغطي الأكتاف والأرجل، ودعا إلى الحذر عند التسوق، فالباعة يشعرون بالامتعاض من الأشخاص الذين يمرون من محلاتهم بلا شراء.



3- جامايكا

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بالنسبة لجامايكا، يدعو الموقع إلى توخي الحذر في "بلد فقير نسبيا"، ولا ينصح بارتداء ملابس تقليدية، لكنه يقترح ارتداءها (إلا في حالات التواجد داخل المنتجعات السياحية) لعدم لفت أنظار الرجال.



4- الهند



ينصح "سكاي سكانر" النساء بتجنب البقاء خارج أماكن الإقامة ليلا. عدد من النساء استطلع الموقع آراءهن، نصحن بارتداء ملابس محافظة، لكن السراويل الطويلة والقصمان ذات الأكمام تؤدي الغرض ذاته أيضا.

تنصح المسافرات بالانتباه للحساسيات الثقافية، وعدم إطالة الابتسام للرجال لأن هذا الأمر قد يساء فهمه، ونصح باستخدام وسائل النقل المخصصة للنساء فقط إذا كانت متاحة، خاصة في العاصمة نيو دلهي.



5- بيرو

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الريف والمدن الصغيرة والمناطق الجبلية بشكل عام في بيرو أفضل للنساء من المدن الكبيرة. عند التنقل في العاصمة ليما، يفضل استخدام خدمة أوبر، أو طلب سيارات الأجرة لكن من الفنادق، وليس من الشوارع، ويفضل استخدام خدمات التوصيل من الباب إلى الباب بدلا من المواصلات العامة.



6- جزر الباهاما



لا تعاني من مشكلات كثيرة، لكن ينصح بالبقاء في المناطق المأهولة بالسكان.



7- كولومبيا

تنصح المرأة بتجنب إظهار الهاتف المحمول في الشوارع، أو تعليق حقيبة اليد على ظهور الكراسي. في كولومبيا، قد تتعرض المرأة للتحرش خلال سيرها في الشارع.



8- الإكوادور



بشكل عام آمنة، لكن إضاءة الشوارع في العاصمة كيتو ضعيفة، وتبدو الشوارع هادئة أثناء الليل، وينصح بسؤال السكان المحليين عن المناطق المجهولة، خاصة بعد حلول الظلام.

يدعو الموقع النساء إلى ارتداء الحقائب التي تتقاطع مع الجسم، حتى تكون واضحة للعين طوال الوقت.



9- تركيا



في تركيا، قد تكون الظروف السياسية وعدم الاستقرار الأمني في البلاد مصدر خطر على النساء، وينصح باتباع تعليمات السفر عند التخطيط لرحلة إلى تركيا. عند التواجد خارج اسطنبول، مع وجوب مراعاة ارتداء ملابس مناسبة.

نصح الموقع بتغطية الرأس عند زيارة المساجد، وتوخي الحذر عند طلب سيارات الأجرة، واستخدام العملات الورقية من الفئات الأدنى. يقول الموقع إن أصحاب المحلات والمطاعم قد تصدر منهم تصرفات عدوانية أحيانا، لكن لا ضرر من تجاهلهم ومواصلة السير.​



10- غواتيمالا



بشكل عام آمنة، لكن ينصح باستخدام سيارات الأجرة ليلا بدلا من السير على الأقدام. عند التنقل بين المدن، يفضل استخدام وسائل الموصلات التي توفرها شركات السياحة، بدلا من الموصلات العامة. على النساء أيضا مراقبة المتعلقات الشخصية، والبقاء ضمن مجموعات، وارتداء ملابس محافظة في المناطق الريفية.