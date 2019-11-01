بينها دول عربية.. مسؤولون كبار في 20 دولة تعرضوا للتجسس عبر واتساب

كشفت مصادر مطلعة على تحقيق في شركة واتساب للرسائل القصيرة عن أن مسؤولين كبارا في دول عديدة حليفة للولايات المتحدة كانوا هدفا لبرنامج قرصنة استخدم تطبيق واتساب للسيطرة على هواتف مستخدمين، بحسب وكالة رويترز.

وقالت المصادر التي قالت رويترز إنها على دراية بالتحقيق الداخلي في واتساب إن جزءا "كبيرا" من الضحايا المعروفين مسؤولون حكوميون وعسكريون كبار في 20 دولة على الأقل بخمس قارات.

ورفعت واتساب دعوى الثلاثاء ضد شركة "أن. أس. أو غروب" الإسرائيلية لتطوير أدوات تسلل إلكتروني، زاعمة أنها طورت وباعت منصة تسلل استغلت ثغرة في خوادم مملوكة لواتساب لمساعدة عملاء على التسلل لهواتف محمولة تخص 1400 مستخدم على الأقل.

وقالت المصادر إن عددا من الضحايا الضحايا في الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمكسيك وباكستان والهند.