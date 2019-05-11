أفضل وأسوأ مطارات وشركات طيران في العالم

أصدرت منظمة " AirHelp" المتخصصة في حقوق المسافرين عبر الجو، تقريرها السنوي لعام 2019 عن أفضل وأسوأ المطارات وشركات الطيران حول العالم، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.

وحل مطاران عربيان ضمن أفضل وأسوأ 10 مطارات في العالم، فيما كان نصيب شركات الطيران أفضل بعد أن حلت شركتا طيران عربيتان ضمن قائمة الـ10 الأوائل، واحتلت شركة أخرى مرتبة متقدمة في قائمة الأسوأ.

واعتمد تصنيف المطارات، الذي شمل 132 مطارا حول العالم، على أساس ثلاثة عوامل هي: الأداء في الوقت المحدد وجودة الخدمة وخيارات الطعام والتسوق.

و من بين 72 شركة طيران حول العالم لديها بيانات مهمة من الناحية الإحصائية، اعتمدت "AirHelp" في تصنيفها على: الأداء في الوقت المحدد وجودة الخدمة و عمليات معالجة المطالبات.

واستقت "AirHelp" بياناتها من العديد من البائعين التجاريين إلى جانب قاعدة بياناتها الخاصة بالإضافة إلى 40 ألف استقصاء للركاب تم جمعها في 40 دولة خلال عام 2018.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 مطارات حول العالم:

1. مطار حمد الدولي، قطر.

2. مطار طوكيو الدولي، اليابان.

3. مطار أثينا الدولي.

4. مطار أفونسو بينا الدولي، البرازيل.

5. مطار غدانسك ليخ فاليسا، بولندا.

6. مطار شيريميتيفو الدولي، روسيا.

7. مطار تشانغي، سنغافورة.

8. مطار راجيف غاندي الدولي، الهند.

9.مطار تينيريفي الشمالي، إسبانيا.

10. مطار فيراكوبوس/كامبيناس الدولي، البرازيل.

أسوأ 10 مطارات في العالم:

123. مطار غاتويك، لندن، المملكة المتحدة.

124. مطار بيلي بيشوب، تورنتو سيتي، كندا.

125. مطار بورتو، البرتغال.

126. مطار أورلي، باريس، فرنسا.

127. مطار مانشستر، المملكة المتحدة.

128. مطار مالطا الدولي، مالطا.

129. مطار هنري كواندا الدولي، رومانيا.

130. مطار إندهوفن، هولندا.

131. مطار الكويت الدولي، الكويت.

132. مطار بورتيلا، لشبونة، البرتغال.

أفضل 10 شركات طيران في العالم:

1. الخطوط الجوية القطرية، قطر.

2. أميركان إيرلاينز، الولايات المتحدة.

3. إيرومكسيكو، المكسيك.

4. ساس سكندنافيان، السويد.

5. كانتاس، أستراليا.

6.لاتام إيرلاينز"، تشيلي.

7. ويست جيت، كندا.

8. لوكسير، لوكسمبيرغ.

9.أستريان إيرلاينز، النمسا.

10. الإماراتية، دولة الإمارات.

أسوأ 10 شركات طيران في العالم:

63. أدريا إيرويز، سلوفينيا.

64. أيرولاينيز أرجنتيناس، الأرجنتين.

65. ترانسافيا، هولندا.

66.لاوداموشن، النمسا.

67. نرويجيان، النرويج.

68. ريان إير، آيرلندا.

69. كوريان إير، كوريا الجنوبية.

70- الخطوط الجوية الكويتية، الكويت.

71- إيزي جيت، المملكة المتحدة.

72- توماس كوك إيرلاينز، المملكة المتحدة.