بينهم أطفال.. إنقاذ مهاجرين سوريين قبالة قبرص

قالت الشرطة القبرصية الثلاثاء أن 17 مهاجرا سوريا أبحروا من لبنان على متن قارب صغير قد أعلنوا أنهم ينوون التقدم بطلب للحصول على اللجوء في الدولة الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.

وأوضحت الشرطة ان زورق دورية أنقذ المهاجرين من ضمنهم خمسة أطفال، بعدما عثرت السلطات على قاربهم على بعد نحو 77 كيلومترا من الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.

وأضافت الشرطة أن المهاجرين أبلغوا السلطات أنهم غادروا من مرفأ لبناني في 29 تشرين الأول/أكتوبر بعد دفع ألف يورو (1140 دولار) إلى شخص زودهم بالمركب.

وقال المهاجرون إن وجهتهم المقصودة هي قبرص.

وأشارت الشرطة إلى أن المهاجرين يتم استضافتهم حاليا في مركز استقبال بأحد ضواحي العاصمة نيقوسيا.