بينهم إماراتي.. انطلاق مركبة روسية تحمل ثلاثة رواد إلى الفضاء

ذكر تلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن مركبة فضاء روسية من طراز سويوز انطلقت الأربعاء من قاعدة بايكونور إلى محطة الفضاء الدولية حاملة طاقما من ثلاثة رواد بينهم أول رائد فضاء من الإمارات.

ومن المتوقع أن يصل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري والقائد الروسي أوليج سكريبوتشكا ومهندسة الرحلة جيسيكا مير من وكالة ناسا إلى محطة الفضاء في وقت لاحق من الأربعاء.

وتعد هذه المهمة هي الثالثة لسكريبوشكا والأولى لمير والمنصوري.

ويقوم المنصوري بمهمة تستغرق ثمانية أيام بموجب عقد مبرم بين الإمارات العربية المتحدة ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.