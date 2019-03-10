Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
اخترنا لكم

بينهم عرب.. جنسيات ضحايا الطائرة الإثيوبية

حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية تيولدي غيبرمريام، جنسيات ضحايا تحطم الطائرة التي كانت في طريقها إلى نيروبي الأحد.

وقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 149 شخصا بالإضافة إلى طاقمها المكون من ثمانية أفراد.

حقائق عن الطائرة الإثيوبية المنكوبة
حقائق عن الطائرة الإثيوبية المنكوبة

ويحمل ضحايا الحادث جنسيات 33 دولة موزعة كالتالي: 32 كينيا، و18 كنديا، وتسعة إثيوبيين، وثمانية إيطاليين، وثمانية صينيين، وثمانية أميركيين، وسبعة بريطانيين، وسبعة فرنسيين، وستة مصريين، وخمسة هولنديين، وأربعة هنود، وأربعة سلوفاكيين، وثلاثة نمساويين، وثلاثة سويديين، وثلاثة روس، ومغربيين، وإسبانيين، وبولنديين وإسرائيليين.

وضمت قائمة الضحايا أيضا مواطنا واحدا من كل من: بلجيكا، إندونيسيا، الصومال، النرويج، صربيا، توغو، موزمبيق، رواندا، السودان، أوغندا، اليمن.

موقع تحطم الطائرة الإثيوبية
على صلة

تحطم طائرة إثيوبية ومقتل ركابها

وحمل أربعة ركاب جوازات سفر تابعة للأمم المتحدة ولم تتضح جنسياتهم حتى الآن.

وقالت الشركة إن الطيار واجه صعوبات بعد الإقلاع وطلب العودة إلى مطار أديس أبابا قبل أن تتحطم الطائرة.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG