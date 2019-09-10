بينهم دولة عربية.. أسوأ 10 دول في حرية الصحافة

احتلت إريتريا المركز الأول عالميا في قائمة أكثر الدول رقابة على وسائل الإعلام، يليها كوريا الشمالية ثم تركمانستان، بحسب تقرير جديد لمنظمة لجنة حماية الصحافيين CPJ.

كما شملت القائمة عشر دول من ضمنهم دولة عربية واحدة وهي السعودية التي حلت في المركز الرابع، فيما حلت الصين في المركز الخامس.

وحلت فييتنام في المركز السادس، وإيران في المركز السابع، وغينيا الإستوائية في المركز الثامن، وروسيا البيضاء في التاسع، وكوبا في المركز العاشر.

وقال تقرير لجنة حماية الصحافيين، إن الحكومات القمعية تستخدم الرقابة الرقمية والعادية، بجانب الطرق التقليدية لإسكات وسائل الإعلام المستقلة.

وفي الدول الثلاثة الأولى: إريتريا، وكوريا الشمالية، وتركمانستان، تستخدم السلطات الإعلام كبوق دعائي للدولة، فيما تتم ممارسة الصحافة المستقلة من المنفى، حسب التقرير.

وتستخدم الدول الأخرى المدرجة في القائمة مجموعة من الأساليب مثل المضايقة والاعتقال التعسفي، فضلا عن المراقبة والقرصنة لإسكات الصحافة المستقلة.

السعودية

وقال التقرير إن السعودية شهدت تراجعا كبيرا في حرية الصحافة، مضيفا أن قوانين مناهضة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، والمحاكم المتخصصة تمنح يدا مطلقة للسلطات في سجن الصحفيين والمدونين الذين يحيدون عن الخطاب المؤيد للحكومة.

وأضاف التقرير أن السعودية قد احتجزت 16 صحفيا في 1 ديسمبر 2018، بالإضافة إلى 9 صحفيين آخرين على الأقل في النصف الأول من عام 2019، كما تعرض أربعة صحفيين على الأقل لإساءات وتعذيب في السجن أثناء حملة القمع التي شنتها السلطات.

إيران

وقال التقرير إن إيران التي احتلت المركز السابع تقوم بسجن الصحافيين، وحجب المواقع الإلكترونية، وتبقي على مناخ من الخوف من خلال المضايقات والرقابة، بما في ذلك ضد عائلات الصحفيين.

وتعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية في ظل قيود مشددة.

واعتقلت السلطات الإيرانية صحافيين وفرضت عليهم عقوبات بالسجن لفترات طويلة بسبب تغطيتهم لموضوعات تعتبر حساسة، بما فيها ما يتعلق بالفساد والاحتجاجات الجماهيرية.

وتقمع الحكومة التعبير على شبكة الإنترنت من خلال التجسس على الصحفيين المحليين والدوليين، والتشويش على بث القنوات الفضائية، وحجب ملايين المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

قائمة أكثر الدول رقابة لوسائل الإعلام:

1- إريتريا

2- كوريا الشمالية

3- تركمانستان

4- المملكة العربية السعودية

5- الصين

6- فيتنام

7- إيران

8- غينيا الاستوائية

9- بيلاروس

10- كوبا