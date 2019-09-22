بينها دولة عربية.. أسوأ البلدان للمواليد والأمهات

يعد استقبال مولود جديد مناسبة عائلية سعيدة، لكن الاحتفال قد يتحول إلى مأساة حقيقية في 10 بلدان، أغلبها في أفريقيا، صفنها تقرير دولي جديد بالأسوأ للأمهات ومواليدهن.

وكشف تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن النساء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يواجهن أكبر خطر للوفاة أثناء الولادة، بمعدل أعلى بحوالي 50 مرة من ذلك المسجل في البلدان المرتفعة الدخل.

وتصدر جنوب السودان القائمة كأسوأ بلد يمكن لامرأة أن تعيش فيه تجربة الولادة، إذ تموت 1150 أم من بين كل 100 ألف.

وحلت تشاد بعد جنوب السودان بمعدل 1140 وفاة لكل 100 ألف ولادة، ثم سييراليون بمعدل 1120، فنيجيريا بمعدل 917، وبعدها جمهورية أفريقيا الوسطى بـ829، يليها الصومال بـ829، فموريتانيا بمعدل 766، ثم غينيا بيساو بـ667، وليبيريا بـ661، فأفغانستان بمعدل 638 وفاة من كل 100 ألف.

أما البلدان العربية، فقد سجل السودان 295 وفاة من 100 ألف ولادة، اليمن 164، الجزائر 112، العراق 79، ليبيا 72، المغرب 70، الأردن 46، تونس 43، مصر 37، سوريا 31، لبنان 29، الضفة الغربية وقطاع غزة 27، عمان 19، السعودية 17، البحرين 14، الكويت 12، قطر 9، والإمارات 3 وفيات.

وتموت امرأة من كل 37 في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أثناء الولادة، مقارنة مع واحدة من كل 6500 امرأة في أوروبا.

وتعاني هذه البلدان نسبة مرتفعة أيضا في وفيات الأطفال مقارنة بالبلدان الغنية، إذ ترتفع النسبة 10 مرات في أفريقيا.

وكشفت المنظمة أن ما يقرب من 6.2 مليون طفل دون سن 15 توفوا في عام 2018، وأن 85 في المئة منهم ماتوا قبل أن يبلغوا سن الخامسة.

وتوفي حوالي 7000 طفل حديث الولادة كل يوم في عام 2018، ثلاثة أرباعهم في غضون أسبوع من ولادتهم.

وكان هذا أعلى بـ15 مرة من الخطر الذي يواجه الطفل في أوروبا، حيث يموت طفل واحد فقط من كل 196 طفلا دون سن الخامسة.

وقال التقرير إن مهارة المختصين لمساعدة الأمهات وحديثي الولادة، إضافة إلى المياه النظيفة، والتغذية الكافية، والأدوية الأساسية واللقاحات، يمكن أن تحدث فرقا بين الحياة والموت.

وسجلت بلدان بولندا والنرويج وإيطاليا وبيلاروس أدنى معدل للوفيات، إذ لم تتجاوز حالتين في كل 100 ألف ولادة.