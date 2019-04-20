كوسوفو تعيد 110 من رعاياها من سوريا

أعادت سلطات كوسوفو السبت 110 من رعاياها من سوريا، معظمهم نساء مع أطفالهن تبعن أزواجهن عند التحاقهم بصفوف الجماعات المتشددة.

وقال وزير العدل في كوسوفو أبيلارد طاهر للصحافيين "إن الساعات الأولى من صباح السبت شهدت عملية في غاية الحساسية والأهمية بمساعدة الولايات المتحدة، أعادت خلالها حكومة كوسوفو 110 من الرعايا من منطقة الحرب في سوريا".

وأشار طاهر إلى أن معظم هؤلاء الأشخاص نساء وأطفال، إضافة إلى أربعة مقاتلين.

وانضم نحو 300 من مواطني كوسوفو إلى صفوف الجماعات المتشددة في سوريا والعراق، قتل ما يقارب 70 منهم، وعاد 120 إلى الديار واعتقل غالبيتهم لدى العودة، وفقا لوزارة الداخلية.

وصادقت كوسوفو على قانون قبل أربع سنوات يسمح بسجن المواطنين فترة تصل إلى 15 عاما في حال غادروا البلاد للالتحاق بمجموعات مسلحة في الخارج.