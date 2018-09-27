بينهم عراقي.. هولندا تعتقل مجموعة خططت لـ'اعتداء إرهابي ضخم'

أعلن مكتب الادعاء العام الهولندي الخميس أن الشرطة اعتقلت سبعة رجال يشتبه في تخطيطهم لارتكاب "هجوم إرهابي كبير" في إحدى المناسبات الكبرى.

وقالت النيابة العامة في بيان إن المعتقلين "خططوا لتنفيذ الهجوم باستخدام أحزمة ناسفة وبنادق كلاشينكوف وتفجير سيارة مفخخة".

وأضاف البيان أن من بين المعتقلين "رجلا من أصل عراقي يبلغ من العمر 34 عاما أدين بالسجن عام 2017 بتهمة محاولة السفر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش".

ووفقا للسلطات الهولندية فقد أدين اثنان آخران من المعتقلين بمحاولة التوجه إلى العراق أو سورية.

وجرت عمليات الاعتقال في مدينة أرنهيم شرق هولندا، ومدينة فيرت جنوب البلاد، وتتراوح أعمار المتهمين بين 21 و 34 عاما.