بينهم عربي .. أخطر 10 مطلوبين للـ FBI

ينشر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة (FBI) منذ عام 1950 قائمة بأهم 10 مطلوبين لديه، ويعمل على تحديثها بشكل مستمر، مشجعا المواطنين على الإدلاء بمعلومات تفضي إلى القبض على مجرمين خطرين.

وكانت أسرع عملية اعتقال نتيجة هذه النشرة جرت في عام 1969 عندما ألقي القبض على القاتل بيلي أوستين برايانت الذي هرب من السجن، بعد نحو ساعتين من نشر صورته.

وهذه هي القائمة الحالية للـFBI والتي تضم بين المطلوبين شخصا يحمل الجنسية العربية:

​بادروش كمار: هندي الجنسية (29 عما)، قتل زوجته في 2015 بولاية ميرلاند.

​لامونت ستيفنسن: أميركي (44 عاما)، قتل امرأة وكلبها في 2014 في نيوجيرسي.

​جيسون براون: أميركي يعتقد أن عمره (50 أو 48 عاما)، بالرغم من أنه يحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي إلا أنه ارتكب جرائم قتل وسطو مسلح في عام 2004 في أريزونا.

ماريو فلوريس: من هندوراس ولديه أسم آخر هو ألكسيس، يعتقد أن عمره (44 أو 39 أو 37 عاما)، خطف وقتل طفلة عمرها خمس سنوات في عام 2000 بولاية بنسلفانيا.

​سانتياغو ميديروس: أميركي (28 عاما)، قتل شخصين في إطلاق نار عشوائي في 2010 بولاية واشنطن.

​روبرت فيشر: أميركي (48 عاما)، قتل زوجته وطفليه وفجر منزلهم في 2001 بأريزونا.

​اليخاندرو كاستيلو: أميركي (21 عاما)، قتل زميلته في العمل في 2016 في نورث كارولاينا.

​غريغ كارلسون: أميركي (38 عاما)، نفذ عدة اعتداءات جنسية تحت التهديد بالسلاح عام 2017 في كاليفورنيا.

​ياسر عبد السيد: مصري الجنسية من مواليد عام 1957 في سيناء، قتل ابنتيه بالرصاص في عام 2008 بولاية تكساس.

​رافائيل كارو كوينتيرو: مكسيكي، يعتقد أن عمره بين 67 و 64 و56 عاما، هو المطلوب الأخطر وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالية الذي وصفه بعراب تجارة المخدرات في المكسيك ومتهم بقتل عميل فيدرالي أميركي في 1985.

وخصص مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافآت مالية قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أي منهم، عدا كوينتيرو الذي تم تخصيص 20 مليون دولار لقاء أي معلومات تؤدي لاعتقاله.