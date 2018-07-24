بينهم محمد صلاح.. المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الثلاثاء قائمة من عشر لاعبين مرشحين لنيل جائزة اللاعب الأفضل في العالم لعام 2018، وضمت القائمة الدولي المصري محمد صلاح.

وجاءت اختيارات فيفا بناء على أداء وإنجازات اللاعبين في الفترة بين الثالث من تموز/يوليو 2017 و15 تموز/يوليو 2018.

وضمت القائمة، إلى جوار مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي، اللاعبين التالية أسماؤهم:

كريستيانو رونالدو (ريال مدريد/يوفنتوس – البرتغال)

كيفين دي بروينه (مانشستر سيتي – بلجيكا)

أنطوان غريزمان (أتليتكو مدريد – فرنسا)

إدين آزار (تشيلسي – بلجيكا)

هاري كين (توتنام هوتسبر – إنكلترا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان – فرنسا)

ليونيل ميسي (برشلونة – الأرجنتين)

لوكا مودريتش (ريال مدريد – كرواتيا)

رافاييل فاران (ريال مدريد – فرنسا)