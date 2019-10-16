بينهم معتمرون.. عشرات القتلى والجرحى بحادث سير في السعودية

لقي أكثر من 30 معتمرًا مصرعهم، وأُصيب خمسة آخرون بإصابات متفرقة، إثر حادث مروري بالكيلو 170 في طريق الهجرة، بالمدينة المنورة غربي المملكة السعودية.

وقالت صحيفة سبق السعودية إن مستشفيين في المنطقة استنفرا لاستقبال المصابين بقيادة مدير التجمع الصحي بالمحافظة، كما باشرت فِرق المرور ودوريات أمن الطرق التحقيق بالحادثة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية أن الحادثة وقعت بين مركبة وحافلة، تقل معتمرين من جنسيات مختلفة، فاشتعلت النيران في الحافلة، لتسفر عن وفاة أكثر من 30 شخصًا، وإصابة خمسة آخرين، جرى نقلهم عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة.