بين أمازون ومايكروسوفت.. البنتاغون حسم قراره

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة فوز شركة مايكروسوفت بعقد لإنشاء نظام حوسبة سحابية تصل تكلفته 10 مليارات دولار.

وبموجب هذا العقد، ستقوم مايكروسوف بتوفير شبكة بنية تحتية سحابية لخدمة أعمال ومهمات الجيش الأميركي.

وقالت دانا ديسي، مسؤولة المعلومات بوزارة الدفاع، في بيان بعد الإعلان: "يجب علينا تحسين السرعة والفعالية التي نطور بها القدرات التقنية الحديثة لنساء ورجال القوات المسلحة".

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن منح الصفقة لمايكروسوفت يشكل إخفاقا لشركة أمازون التي كان يتوقع أن تفوز بها. وقد وصلت الشركتان إلى المنافسة النهائية بعد منافستهما شركات أخرى كبيرة مثل أوراكل و"أي بي أم".

ويمنح الفوز بالعقد مايكروسوفت دفعة كبيرة لطموحاتها في عقد صفقات حكومية في مجال الحوسبة السحابية، ويمثل أيضا ضربة كبيرة لأمازون التي تريد أن تعزز قسمها الخاص بالحوسبة السحابية AWS.