بين البصرة والعقبة، أنبوب نفط و17 مليار دولار

من بين المشاريع التي تربط العراق والأردن اللذين يحضران القمة الثلاثية في مصر مشروع لمد أنبوب نفط بين البلدين.

مسار مشروع الخط النفطي، الذي يعتزم العراق ربطه بالأردن، يبدأ بالقرب من العاصمة العراقية بغداد، وتحديدا من المحطة المعروفة باسم K3، قبل عبور الحدود والوصول إلى مدينة الزرقاء شمالي الأردن.

المشروع الذي يعول مسؤولو البلدين على جدواه الاقتصادية، يتجه من الزرقاء نحو جنوبي الأردن لينتهي عند ميناء العقبة الذي أصبح منذ زمن طويل مسارا لعبور الواردات والصادرات العراقية.

وتشير الأرقام إلى أن طول الأنبوب النفطي الإجمالي الذي يبدأ من مدينة البصرة العراقية، يقدر بـ1700 كيلومتر، نحو 690 كيلومترا منها داخل الأراضي الأردنية.

أما التكلفة التي قيل إن العراق سيتحملها بالكامل، فتقدر بنحو 17 مليار دولار على أن يكون المشروع كله ملكا للحكومة العراقية بما فيه الجزء الذي في الأردن لنحو عشرين عاما.

تلك هي، إذن، تكلفة المشروع ومساره عندما كان الحديث في إطار اتفاق لخفض أسعار النفط العراقي للأردن مقابل الحصول على رسوم جمركية تفضيلية للسلع العراقية في ميناء العقبة.

بيد أن الجديد هذه المرة، هو بدء العراق، دراسة تمديد خط النفط من العقبة إلى مصر، فيما لم تتضح بعد مسار المشروع وتكلفته داخل الأراضي المصرية.