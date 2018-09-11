بيونغ يانغ تبحث إعادة رفات المزيد من قتلى الحرب الكورية

أعلن البنتاغون أن مسؤولي البعثة العسكرية للأمم المتحدة في كوريا الجنوبية يبحثون مع المسؤولين في بيونغ يانغ إمكانية إعادة النظام الكوري الشمالي رفات المزيد من قتلى الحرب الكورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الكولونيل روب مانينغ الاثنين إن وفدا يقوده الجنرال الأميركي مايكل مينيهان، رئيس أركان قيادة الأمم المتحدة في كوريا (يو أن سي)، التقى الجمعة مسؤولين كوريين شماليين في قرية بانمونغوم الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

وأضاف مانينغ خلال مؤتمر صحافي أن "المشاركين ناقشوا الجهود العسكرية لدعم أي إعادة محتملة للرفات في المستقبل".

وكانت كوريا الشمالية قد سلمت الولايات المتحدة في تموز/ يوليو 55 صندوقا لرفات جنود قتلوا في الحرب الكورية (1950-1953)، وذلك بموجب اتفاق تم بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة في حزيران/يونيو.

وقتل أكثر من 35 ألف أميركي في شبه الجزيرة الكورية أثناء الحرب، ولا يزال نحو 7700 منهم يعتبرون في عداد المفقودين بينهم 5300 في كوريا الشمالية.