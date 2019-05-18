بيونغ يانغ تطلب مساعدة غوتيريش

طالبت كوريا الشمالية الأمم المتحدة السبت باتخاذ "إجراءات عاجلة" للمساعدة في استعادة سفينة شحن صادرتها السلطات الاميركية الأسبوع الماضي، واصفة الإجراء الأميركي بأنه عمل "شنيع".

وكان القضاء الأميركي أعلن في 9 أيار/مايو مصادرة سفينة الشحن الكورية الشمالية "وايز أونست" المتهمة بانتهاك العقوبات الدولية عبر تصديرها كميات من الفحم واستيرادها آلات.

وكانت هذه السفينة محتجزة منذ عام في إندونيسيا لأن قبطانها ملاحق من قبل سلطات هذا البلد بسبب أنشطة تنتهك العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

وبدأت السلطات الأميركية في تموز/يوليو إجراءات لمصادرة السفينة.

ويأتي ذلك على خلفية تدهور العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد قيام الأخيرة بتدريبات عسكرية شهدت إطلاق صاروخين قصيري المدى ومع تعثر المباحثات النووية منذ آخر قمة بين دونالد ترامب وكيم جونغ اون في شباط/فبراير في فيتنام والتي انتهت من دون التوصل إلى اتفاق.

وفي خطاب وجهه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصف مندوب كوريا الشمالية الدائم لدى الأمم المتحدة كيم سونغ الحادث "بغير القانوني والصارخ"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وطالب سونغ غوتيريش "باتخاذ إجراءات عاجلة كوسيلة للمساهمة في استقرار شبه الجزيرة الكورية".

وتتعرض كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات صادرة من مجلس الأمن الدولي لإرغامها على التخلي عن برامجها النووية والبالستية.

وفشلت قمة هانوي حول هذه المسألة تحديدا، إذ طالب كيم برفع العقوبات الرئيسية عن بلاده مقابل بدء عملية نزع الأسلحة النووية التي اعتبرتها واشنطن خجولة جدا.

