أعلنت شركة "سبيس أكس" مجددا تأجيل إطلاق القمر الصناعي الخاص بنظام (GPS) والذي يمثل جيلا جديدا للأقمار الصناعية التابعة للجيش الأميركي.

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الجيش الأميركي يطلق جيلا جديدا من أقمار GPS

وكان من المقرر إطلاق قمر SV01 الذي بينته شركة لوكهيد مارتن لصالح الجيش الأميركي، الثلاثاء الماضي بواسطة الصاروخ فالكون 9، ثم تأجلت عملية الإطلاق لأسباب فنية، قبل أن تعلن الشركة مجددا الخميس التأجيل حتى السبت القادم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت "سبيس أكس" أن الصاروخ فالكون 9 والقمر التابع لسلاح الجو بحالة جيدة:

واضطرت الشركة على تأجيل موعد الإطلاق بسبب عاصفة رعدية ورياح شديدة في محيط موقع الإطلاق في قاعدة كاب كانافيرال الجوية في فلوريدا. وتوقعت "سبيس أكس" تحسن الأحول الجوية السبت.

وستكون هذه المرة الأولى التي تقوم بها سبيس أكس التي يملكها الملياردير إيلون ماسك بإطلاق مهمة فضائية تتعلق بالأمن القومي، حسب الشركة.