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تكنولوجيا

تأجيل إطلاق مسبار ناسا نحو الشمس

المسبار باركر

تأجل موعد إطلاق المسبار "باركر" الذي تنوي وكالة الفضاء والطيران الوطنية الأميركية (ناسا) إرساله نحو الشمس إلى صباح الأحد.

وجاء ذلك بعدما واجهت محاولة إطلاق المسبار صباح السبت عقبات فنية حالت دون إتمامها.

ويقلع المسبار من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا وسيكون أول مركبة من صنع الإنسان تلامس هالة الشمس.

وسيمر المسبار في هذه الهالة 24 مرة على بعد حوالي 6.2 مليون كيلومتر من سطح الشمس خلال مهمته التي تستمر سبع سنوات.

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